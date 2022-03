Annexion du Lac Sartigan: Beauceville irait de l'avant

À l’initiative d’une citoyenne du quartier, le « Parc des roulottes » de Saint-Georges, sera bientôt renommé, afin de trouver un nom décrivant mieux l'allure du secteur, qui a changé avec les ans. Il s’agit d’un surnom non officiel qui a été attribué dans les années 70 alors que des roulottes s’y étaient installées. Notons que selon le site du gouvernement du Québec, le terme « roulotte » est aussi utilisé pour parler de Maison mobile. La définition telle qu’inscrite sur Portail Québec est la suivante : « Habitation de forme rectangulaire pouvant servir de résidence permanente ou secondaire et qu'on peut tracter assez facilement grâce à son train de roues. Désigne une demeure habitable à longueur d'année, construite sur un châssis remorquable et non sur fondations permanentes et destinée à être raccordée aux services publics. »