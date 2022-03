Deux bâtiments municipaux pour Saint-Joseph-des-Érables

Aux prises avec des espaces vétustes et souhaitant regrouper « depuis plusieurs années » différents services, la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables vient de lancer un projet de construction de deux bâtiments municipaux.

C'est le maire Jeannot Roy, qui a effectué la levée de la première pelletée de terre du projet, lors d'un point de presse ce matin, en compagnie du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui lui, a annoncé un octroi de 1 732 920 $ dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM).

La Municipalité érigera, au 238, route des Fermes, un nouveau bâtiment d’une superficie de près de 520 mètres carrés. Une partie de l'édifice abritera les bureaux de l’hôtel de ville, comprenant notamment une salle de conférence, la salle du conseil et une cuisinette, tandis qu’une autre partie sera réservée aux espaces pour le garage municipal.

Le projet comprend, sur le même terrain également, l’aménagement d’un entrepôt à sel muni d’un quai de chargement d’une surface totale de 126 mètres carrés. L'investissement totalisera près de 2,5 millions de dollars.

« C'est un soutien prioritaire pour mener à terme un projet majeur pour Saint-Joseph-des-Érables. Rappelons que nos infrastructures municipales étaient toutes en location, donc vulnérables. Ce projet est, par conséquent, un tournant vers l’avenir, vers l’autonomie », a indiqué M. Roy.

« La construction de ces nouveaux bâtiments permettra à Saint-Joseph-des-Érables de se doter d’espaces modernes selon les besoins des années 2020, en plus d’offrir au personnel un environnement de travail sécuritaire qui répond aux normes actuelles. Je partage la fierté de celles et de ceux qui sont engagés dans ce beau projet, notamment le maire et son équipe », a pour sa part déclaré le député Luc Provençal.

Le contrat est allé aux Constructions GBM de Beauceville. Le maire Roy souhaite que l'entrepôt à sel soit complété pour octobre 2022 et l'autre bâtiment en début de 2023.