Jeux du Québec 2025: Saint-Georges retire sa candidature

En raison de l'inflation des derniers mois, qui a une incidence sur la hausse des coûts, et devant l'incertitude de l'aménagement d'une nouvelle piste d'athlétisme en temps pour l'événement, la Ville de Saint-Georges vient de retirer sa candidature pour l'organisation des Jeux du Québec d'été 2023.

La nouvelle a été annoncée en fin de matinée aujourd'hui lors d'une conférence de presse tenue par le maire, Claude Morin.

« Il aurait fallu aller fouiller davantage dans la poche des concitoyens pour être en mesure de financer ces jeux mais le conseil a jugé que non et c'est une sage décision », a déclaré le maire qui a toutefois indiqué que cette décision n'avait quand même pas été prise de « gaieté de coeur.»

M. Morin a rappelé qu’une ville qui reçoit les Jeux du Québec obtient deux aides du gouvernement du Québec. La première, de l’ordre de 5 M$, a pour but d’aider la ville hôte à procéder à la mise à jour de ses infrastructures sportives. La seconde, de 1,4 M$, permet de financer les opérations pour la tenue des Jeux. À ce montant, s’ajoutent des sommes prévues dans différents programmes gouvernementaux tant provincial que fédéral.

Malgré ces aides, Ville de Saint-Georges estime qu’elle aurait eu à investir une somme supplémentaire de 7,5 M$ en argent, biens et services pour recevoir cet événement, « une somme beaucoup trop considérable » aux yeux de l'administration municipale. Cette somme ne tient pas compte non plus de la fluctuation des coûts qui pourrait survenir d’ici la tenue de l’événement.

Saint-Georges a dépensé environ 25 000 $ pour la préparation de sa candidature aux jeux.

Suggestions et aides gouvernementales

Pour M. Morin, « la méthode pour financer les villes hôtes doit être repensée. Même comme cité régionale, pour une ville de 33 500 habitants, il est très difficile de compétitionner avec les grandes villes de plus de 100 000 habitants qui possèdent déjà les infrastructures requises et les ressources financières et humaines qui vont de pair. Le gouvernement devrait tenir compte de la capacité de payer du milieu hôte pour ajuster les subventions en conséquence. »

Le comité de mise en candidature de la Ville a déjà sensibilisé Sports Québec à cet effet lors de sa dernière rencontre. Nous comptons sur leur expertise pour convaincre le gouvernement de bonifier l’aide financière pour la tenue de la finale provinciale.

« J’avoue que je suis déçu, mais à la fois serein puisque cette décision du conseil a été prise dans l’intérêt des contribuables, déjà durement éprouvés par la situation économique inflationniste actuelle », d’ajouter Claude Morin.

Parmi les infrastructures qui soulevaient des incertitudes au niveau financier, mentionnons notamment l’aménagement de la nouvelle piste d’athlétisme, essentielle pour la tenue des Jeux. Le CSSBE a déposé une demande d’aide financière au gouvernement du Québec afin d’obtenir une aide financière. Toutefois, le gouvernement ne s’est toujours pas prononcé à ce sujet.

Demandes

« Je demande donc au gouvernement du Québec de revoir sa façon de financer les villes pour l’obtention des Jeux du Québec et de bonifier son aide financière en fonction de la taille des municipalités. Sinon, il sera de plus en plus difficile pour les régions de soumettre une candidature dans le futur », d’ajouter le maire.

« Ville de Saint-Georges n’abandonne pas. Elle reporte l’idée de poser de nouveau sa candidature pour les Jeux du Québec lors d’éditions subséquentes, le temps de voir si le gouvernement du Québec va écouter le monde des régions et revoir sa stratégie », de préciser le maire de Ville de Saint-Georges Claude Morin. Ce dernier a tenu à souhaiter le plus grand des succès à la Ville de Trois-Rivières.