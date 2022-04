Permis de construction: 16,5 M$ autorisés en mars

Au courant du mois de mars, la Ville de Saint-Georges a autorisé 114 permis de construction et rénovation pour une valeur de 16 526 905 $. Un total de 55 unités de logement seront construites.

L’un des projets les plus importants est celui de l’entreprise Gestion Martin Jacques. Le bâtiment construit comptera 24 logements au 16 de la 151e Rue. Ce projet est estimé à 4,2 M$. D’autre part, l’entreprise à numéro 9295-5533 Québec Inc. érigera un bâtiment industriel au 1645, de la 37e Rue, dans le parc industriel du secteur ouest. La future bâtisse de 1900 mètres carrés nécessitera un investissement de 2,1 M$.

Premier trimestre

Au cours des 3 premiers mois de l’année 2022, le Service d’urbanisme a autorisé 261 permis pour une valeur de 29 802 527 $ soit 4,9 M$ de plus qu’à pareille date l’an dernier. Les projets autorisés depuis le début de l’année permettront d’ajouter 84 unités de logement sur le territoire.

Parmi les plus fortes hausses, si l’on compare avec l’année précédente, on enregistre une augmentation de 1,9 M$ dans le secteur de l’unifamilial, 1,6 M$ dans le multifamilial et 1,2 M$ dans la catégorie industrielle.