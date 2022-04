Plus de 1,7 M$ pour des infrastructures d’eau à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges recevra du gouvernement du Québec une aide financière de 1 778 390 $ pour des travaux d’infrastructures d’eau.

L'annonce a été faite par voie de communiqué de presse par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

Cette somme est répartie pour la réalisation de deux projets distincts.

Un montant de 1 316 390 $ est octroyé pour le renouvellement de 818 mètres de conduites d’eau potable, d’eaux pluviales et d’eaux usées sous la 16e rue et 22e rue.

Aussi, 462 000 $ sont alloués pour le prolongement, sur environ 900 mètres, d’un réseau d’égout sanitaire sous les 47e et 48e rue Nord ainsi que sous la 19e avenue Nord.

« Je suis heureux de cette aide qui permettra, dans un premier temps, d’améliorer la qualité de l’environnement en permettant à 33 propriétaires de résidences existantes de se raccorder au réseau d’égout sanitaire de la Ville, et dans un second temps, de renouveler nos infrastructures souterraines par la réfection de plus de 800 mètres de conduites d’eau et d’égouts existantes, y compris la réfection complète de la chaussée », a signalé le maire de Saint-Georges, Claude Morin.