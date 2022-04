Saint-Côme-Linière veut favoriser son développement économique

Dans le but d'inciter à la construction de nouveaux logements ainsi que pour favoriser le développement économique (résidentiel, commercial et industriel) de Saint-Côme-Linière, la municipalité et la Chambre de Commerce unissent leurs forces.

Ensemble, elles mettent sur pied quatre programmes de soutien offerts aux personnes et entrepreneurs désirant s’établir dans la municipalité.

« Pour le développement économique, avec la Chambre de commerce on est en train d'essayer d'amener de la population et de développer nos commerces. C'est pour se donner du pouvoir d'achat à Saint-Côme-Linière, aussi au niveau municipal », a précisé le maire de la municipalité, Gabriel Giguère, en conférence de presse ce matin avec le président de la chambre de commerce, Martin Rodrigue.

Pour les entrepreneurs

Les entrepreneurs qui créent une nouvelle construction dans le parc industriel ou en zone industrielle et commerciale peuvent recevoir une subvention égale au remboursement des taxes foncières sur une période de cinq ans. Ceux qui font l'acquisition d’un immeuble existant inoccupé depuis plus de six mois peuvent bénéficier d'une subvention pour le remboursement de la taxe foncière décroissante pour une période de trois ans (100 %, 75 %, 50 %). Enfin, ceux qui procèdent à des agrandissements industriels ou commerciaux peuvent obtenir une subvention équivalente à la taxe foncière sur la valeur de l’agrandissement pour la première année et une subvention décroissante pour les deux années suivantes (75 %, 50 %).

Des conditions et des critères d’évaluation s’appliquent afin de valider la pertinence du projet et l’incidence économique pour la municipalité.

Notons que le parc industriel n'est occupé qu'à 25 % de sa capacité en date d'aujourd'hui.

Soutien au développement résidentiel

Une subvention « transférable » de remboursement de la taxe foncière est offerte pour une période de trois ans à toute personne qui construit :

- une nouvelle habitation unifamiliale ou bifamiliale (2 logements). Le remboursement est de 75 % la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

- une habitation multifamiliale (3 logements et plus). Le remboursement est de 100 % pour les trois années.

Mentionnons également que tous les nouveaux arrivants dans la municipalité se voient offrir un panier cadeau avec des produits locaux, remis par la Chambre de commerce. Un livret d'informations est également en élaboration.

À ce jour, la municipalité enregistre un taux d'occupation de près de 100 %. D'où la volonté de voir de nouvelles résidences apparaître. Selon le maire, il y a des terrains disponibles sur la 16e, la 17e et la 18e rue, ainsi que sur la 9e rue et il y a une possibilité de prolongement de la 13e rue.

Une municipalité qui se développe

Saint-Côme-Linière met en place des infrastructures pour divertir ses résidents comme les jeux d'eau, le skateparc et l'aréna. Cette année, un nouveau terrain de tennis sera construit et l'an prochain devrait voir apparaître une surface de DekHockey et de basketball.

« On sait qu'il va y avoir un prolongement, peut-être bientôt, de l'Autoroute 73 ou du boulevard urbain qui va venir aux limites de Saint-Côme. Cela va sûrement apporter des commerces et des familles à s'établir », a indiqué Martin Rodrigue, président de la Chambre de Commerce de Saint-Côme-Linière.

Pour des renseignements supplémentaires sur les divers programmes offerts, les personnes à contacter sont Gabriel Giguère, maire de la municipalité de Saint-Côme-Linière au 418-685-3825, poste 204 ou Martin Rodrigue, président de la Chambre de Commerce de Saint-Côme-Linière au 418-226-7472.