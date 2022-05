Beauceville termine avec un surplus net de 982 132 $

La Ville de Beauceville a terminé son année financière 2021 avec un surplus de 1 705 052$, auquel on a dû retrancher un montant de 722 918$ relatif au gain de restructuration suite à la cession des actifs et passifs de l'ancien aréna, ce qui porte le surplus net et final à 982 132$.

C'est du moins ce qui ressort des états financiers présentés par la trésorière et directrice des finances de la municipalité, Mélanie Quirion, lors de la séance du conseil municipal du 2 mai.

« Il s’agit des derniers états financiers consolidés pour la Ville de Beauceville puisque l’entité de l’aréna Beauceville inc. a été dissout en cours d’année et que l’ensemble des actifs et passifs ont été cédés à la l'administration municipale », a expliqué la trésorière.

Ce surplus de 1 705 052 $ provient principalement d’une augmentation des revenus comparativement au budget projeté — qui est passé de 11 379 033 à 16 699 436 $, dont les principales variations viennent entres autres :

·Hausse de 189 195$ des taxes foncières (modification au rôle)

·Hausse de 154 175$ des revenus de transfert (subvention entretien des chemins)

·Hausse de 173 213$ des droits de mutations

·Autres revenus de 375 275$ (ce qui inclus les ventes de terrains dans le Parc Industriel : 180 787$ ainsi qu’une ristourne de la MRC Robert-Cliche : 156 190$).

Au chapitre des dépenses en 2021, elles totalisaient 12 833 807 $, soit une augmentation de 447 788 $. Enfin, au 31 décembre 2021, la Ville de Beauceville affichait un endettement total net de 18 953 193 $. Une somme de 2,6 M$ a été versée en cours d'année pour le remboursement de celle-ci.

Départ de Virginie Gosselin

La conseillère Virginie Gosselin a annoncé lundi qu'elle quittait ses fonctions comme représentante du district No 2 pour des raisons de maternité.

En effet, elle va bientôt accoucher de son 4e enfant, ce qui ne lui permettra pas de consacrer encore du temps aux affaires municipales, a-t-elle expliqué.

Des élections partielles auront donc lieu pour combler le poste laissé vacant mais le directeur général de la Ville, Serge Vallée, n'était pas en mesure de dire lundi soir à quel moment elles auront lieu.

Enfin, le conseil a entériné l'embauche d'une nouvelle greffière. Il s'agit de Sandra Bernard qui entrera en fonction à la fin du mois de mai.