Une nouvelle formule pour encourager l'achat local

Souhaitant encourager la fidélisation aux commerces et entreprises du territoire, le programme « J’achète Adstock » vient d'être actualisé par l'administration municipale afin de sensibiliser les nouveaux arrivants et les familles à consommer localement.

Cette nouvelle campagne incitative a élargi son volet à la rénovation domiciliaire dans les périmètres urbains et à la construction pour les premiers propriétaires provenant de la Municipalité.

Administré par le Comité de promotion industrielle, l’objectif principal est de contribuer à la consolidation des services de proximité en maximisant les retombées par les achats effectués lors de la construction ainsi que la rénovation domiciliaire dans les commerces et entreprises ayant pignon sur rue à Adstock. Des partenaires tels que la Caisse Desjardins de la région de Thetford et les promoteurs du Domaine Escapad se sont également greffés à ce programme.

La politique compte trois volets : nouveaux arrivants et nouvelles constructions peu importe le secteur, l’établissement d’une construction au Domaine Escapad ainsi que la rénovation en périmètre urbain. Allant d’un remboursement de 1 000$ jusqu’à 1 500$, les personnes doivent fournir des preuves de dépenses dans cinq entreprises différentes dont trois provenant du secteur de la construction, la quincaillerie et dans le domaine regroupant l’alimentation, le dépanneur et la station-essence.

« En plus de soutenir nos services de proximité qui sont au centre de la vitalité de nos communautés, l’actualisation de la politique était rendue nécessaire pour intégrer deux nouvelles réalités. La première étant en lien avec le Domaine Escapad, où il est important de maximiser les retombées économiques avec les nouvelles constructions à venir cette année et inciter les nouveaux arrivants à connaître les entreprises d’Adstock. La deuxième consiste à encourager la rénovation domiciliaire afin d’accroître l’attractivité de nos villages. De plus, à la suite de plusieurs demandes, nous avons également fait une place au volet nouveaux arrivants pour les nouveaux propriétaires résidant déjà sur le territoire », a déclaré par voie de communiqué de presse le maire de la Municipalité d’Adstock, Pascal Binet.