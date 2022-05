Sainte-Marie reçoit près de 2,5 M$ pour une nouvelle bibliothèque

Ottawa et Québec accordent une aide financière conjointe de 2 473 100 $ pour la construction d’un nouvel immeuble pour héberger la bibliothèque municipale de Sainte-Marie-de-Beauce.

L'annonce a été faite ce matin par voie de communiqué de presse par le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

Le nouvel immeuble, d’une superficie de 1 458 m2, sera construit au cœur de la Cité Sainte-Marie, dans le même projet que le nouvel hôtel-de-ville, à l’abri des inondations. Il sera doté d’une rampe d’accès et de plusieurs espaces de stationnement. La bibliothèque sera ainsi mieux protégée des intempéries et plus facilement accessible aux usagers. Elle offrira également plus d’espace pour y tenir des activités pédagogiques.

Pour ce projet, le gouvernement du Canada investit 1 236 550 $ par l’entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Le gouvernement du Québec investit également le même montant provenant du programme Aide au développement des infrastructures culturelles (PADIC). Pour sa part, Sainte-Marie contribue 6 760 273 $ à la réalisation du projet.

« Cet investissement constitue une excellente nouvelle pour la municipalité. Après l’inondation de 2019, il s’avère primordial de relocaliser nos bâtiments municipaux en dehors de la zone inondable. L’infrastructure de la nouvelle bibliothèque, qui est prévu être jumelé à notre projet d’hôtel de ville, qui est en attente de financement, permettra d’optimiser notre offre de services aux citoyens. Une fois les travaux de construction terminés, nos familles, nos étudiants et nos aînés pourront assurément profiter d’une expérience bonifiée et je m’en réjouis », a indiqué le maire de Sainte-Marie-de-Beauce, Gaétan Vachon, dans le même communiqué d'annonce.