Prévention de la criminalité: 25 000 $ versés à la MRC Robert-Cliche

Le gouvernement du Québec accorde un montant de 25 000 $ à la MRC Robert-Cliche pour soutenir différentes actions locales en matière de prévention de la criminalité.

L’annonce a été faite ce matin par voie de communiqué de presse par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom de la vice-première ministre etministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Cette aide financière s’inscrit dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM) du ministère de la Sécurité publique.

Le PSM offre un soutien financier aux organisations municipales et autochtones qui souhaitent améliorer la sécurité de leur localité en mettant de l’avant des actions préventives. Plus spécifiquement, ce programme vise à contrecarrer l’émergence ou l’aggravation de problèmes en lien avec la criminalisation et la victimisation des personnes, les désordres et les incivilités, le sentiment de sécurité ainsi que l’appréciation des services à la population, et ce, tant chez les jeunes que chez les adultes.

« Je salue l’initiative de la MRC Robert-Cliche et de son préfet, Jonathan V. Bolduc, de déployer des initiatives en matière de prévention de la criminalité. Ce coup de pouce financier vient appuyer le désir de réaliser différentes actions concrètes sur le terrain », a déclaré le député Provençal.