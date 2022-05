Beauceville récidive avec son projet d’adoption de terrains vacants

À la suite des résultats positifs de 2021, la Ville de Beauceville revient cette année avec son projet d’embellissement des terrains rendus vacants suite aux démolitions dans la zone inondable.

Les citoyens et les entreprises sont invités à devenir parrains des terrains vacants, — plus d'une vingtaine sont disponibles, situés au coeur de la ville. Les projets admissibles sont de type fleurs, jardins et aménagement public.

Pour parrainer un terrain, vous devez tout d’abord vous rendre sur le site internet de la Ville de Beauceville dans la section «Parrainage des terrains vacants». Identifiez les terrains qui vous intéressent en cliquant sur la « carte des terrains offerts » que vous retrouverez sur cette page.

De plus, afin de faciliter le repérage, des affiches seront installées sur les terrains vacants disponibles.

Les candidatures, incluant le projet d’aménagement, doivent être soumises d’ici le 3 juin en remplissant le formulaire identifié « Soumettez-nous votre projet ».