Saint-Georges souhaite offrir plus d'activités à ses aînés

Lors de la séance du conseil qui s’est tenue hier soir, les élus de Saint-Georges ont approuvé la demande d’un soutien financier qui permettrait d’offrir plus d’activités aux aînés. Ce fonds provient de la Politique de développement du territoire, volet régional.

Étant donné que la Ville estime qu’il est important d'assurer aux aînés un milieu de vie de qualité, il est nécessaire d'optimiser leurs possibilités de rester en santé, de s'impliquer et d'être en sécurité.

Notons que Saint-Georges est en démarche pour mettre à jour sa politique de la famille et des aînés. Son plan d'action implique donc la réalisation d'activités destinées aux personnes âgées de la municipalité. D’autant plus qu’elles ont été particulièrement touchées par la pandémie, qu’elles se sont retrouvées particulièrement isolées et vulnérables.

Ainsi, le conseil municipal s’engage à mettre environ 7 000$ dans ce projet au cours des cinq prochaines années.

Ralentir pour faciliter la circulation

Suite à des demandes de plusieurs résidents du secteur du rang Saint-Pierre, le conseil municipal a approuvé une demande au ministère des Transports pour abaisser la limite à 70km h sur la 42e rue Nord.

La vitesse sur cette portion de la route 271 est problématique pour les personnes qui veulent entrer ou sortir des propriétés et des commerces, également pour ceux qui arrivent des chemins perpendiculaires.

Il s’agirait donc d’uniformiser la vitesse sur la 42e rue Nord, jusqu’aux limites de la ville de Saint-Georges.