La Ville de Saint-Georges tiendra sa vente à l’encan annuelle ce samedi 28 mai à compter de 9 h au centre sportif Lacroix-Dutil. Les visiteurs pourront procéder à l’achat de matériels usagés dont du matériel informatique; des chaises en bois, en plastique et de bureau; des mobiliers et équipements de bureau (classeurs, casiers, etc.); des ...