Après 26 ans de services, Danielle Maheu part pour sa retraite

Danielle Maheu a été au service de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pendant 26 ans. Pour souligner son départ à la retraite, une réception a eu lieu hier soir.

Mme Maheu a tout d’abord travaillé comme responsable de l’Association de gestion et développement industriel (AGDI) et en à assurer la gestion jusqu’à aujourd’hui. Elle a été agente de projet et, depuis 2008, a travaillé comme greffière de la Ville. Elle s’est distinguée tout au long de sa carrière par sa minutie, son honnêteté et son souci du travail bien fait.

« Tout au long de mon implication municipale, j’ai remarqué que Danielle a toujours fait preuve d’une grande humanité, que ce soit avec les citoyens, ses collègues de travail ou les élus. J’ai également été impressionné par tous les rôles importants qu’elle a endossés ces dernières années en plus d’accomplir ses tâches de greffière : adjointe à la direction générale, directrice générale par intérim pendant près de six (6) mois et présidente des élections municipales. J’ai pu bénéficier de son expérience et de son expertise lors de mes premiers mois en tant que maire, et je me considère plus que privilégié », déclare le maire Serge Vachon.

« Lors de mon entrée en fonction en novembre dernier, elle a su m’épauler durant mon intégration et j’ai rapidement compris que grâce à elle, la Ville de Saint-Joseph a su se doter d’une éthique irréprochable. Durant mes quelques mois de collaboration, Danielle s’est démarquée par son grand professionnalisme, sa rigueur et son esprit d’équipe », mentionne le directeur général, Mathieu Genest.

C’est Nancy Giguère, actuellement adjointe administrative au secrétariat général et à la greffe depuis 2009, qui prendra la relève de Mme Maheu à titre de greffière dès le 6 juin.