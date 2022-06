Sainte-Aurélie obtient le support de l'entreprise P’tit Québec

Dans le cadre d'une initiative de l'entreprise P'tit Québec, la localité de Sainte-Aurélie a pu profiter cette fin de semaine de la venue d'une équipe qui a effectué des travaux de rénovation et d'amélioration de plusieurs infrastructures autour du Lac des Abénaquis.

Cette démarche, intitulée P’tits Projets Pas Si P’tits, a été lancée il y a deux ans par le fabricant de fromage, qui fait partie du groupe Lactalis Canada, pour améliorer ou moderniser des installations communautaires.

Ainsi, à Sainte-Aurélie, on a a procédé à la restauration d’un quai flottant, en plus de revoir l’accès public à la plage du Lac des Abénaquis.

Le jardin communautaire, créé par une écolière de l’endroit, et fort populaire auprès de la population, a aussi été amélioré grâce au don d’outils de jardinage ainsi qu’à l’installation d’un cabanon qui servira à tous. De même, on a remis à neuf des buts de soccer en plus d'installer de nouvelles plaques de but sur le terrain de baseball et d'égayer celui-ci avec la plantation d'arbres.

Par ailleurs, en plus des montants alloués aux nouvelles installations, P'tit Québec a fait un don total de 7 000 $, soit au camp de jour (4 000 $), à l'épicerie du village pour l'achat de nouveaux chariots (2 000 $) ainsi qu'au Cercle des agriculteurs qui fabrique des sacs pour les écoles (1 000 $).

« Sainte-Aurélie est fière d’avoir été choisie par les fromages P’tit Québec. Nous comprenons qu’il ne s’agit pas d’un choix au hasard, mais le résultat d’un processus sélectif. Notre communauté est le reflet du dynamisme des régions au Québec. Nos espaces naturels de lacs et de forêts cadrent avec un milieu sain, empreint de valeurs humaines d’une grande simplicité. Ce soutien concret à nos infrastructures constitue le reflet, j’en suis certain, d’un engagement corporatif envers les communautés du Québec et de nos valeurs réciproques au développement des petites communautés au Québec », a indiqué René Allen, maire de Sainte-Aurélie.