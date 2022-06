Plus de 125 000 $ pour bonifier les milieux de vie dans Les Etchemins

La MRC des Etchemins a annoncé l’octroi de 125 213,12 $ à cinq projets déposés par des municipalités de la région, dans le cadre la Politique de soutien aux projets structurants.

Les cinq projets soutenus sont les suivants :

- Installation d’affiches aux entrées de la municipalité de Saint-Benjamin : 14 908,12 $

- Aménagement et amélioration des services et des installations offert(e)s dans les espaces publics à Saint-Louis-de-Gonzague : 61 873 $

- Parc Intergénérationnel et Sécurité pour tous à Saint-Luc-de-Bellechasse : 21 428 $

- Accroître la disponibilité des équipements sportifs pour la population à Sainte-Rose-de-Watford : 2 004 $

- Aménagement du parc de la famille 2022 à Saint-Prosper : 25 000 $

« L’annonce d’aujourd’hui est très positive pour les citoyens des Etchemins, on voit que les municipalités ne manquent pas de projets pour créer de nouveaux espaces de vie ou améliorer ceux qui sont existants. Je veux rappeler aux organismes des municipalités qu’ils peuvent eux aussi déposer des projets au comité d’analyse, lorsque ceux-ci contribuent au développement rural », a souligné Camil Turmel, préfet de la MRC et maire de Lac-Etchemin.

Les prochaines dates limites de dépôt de projet sont le 16 juin 2022 et le 18 août 2022.