Un nouveau sentier pédestre et parcours urbain à Saint-Martin

Hier, la municipalité de Saint-Martin a procédé à l’inauguration de son nouveau sentier pédestre en forêt et son parcours urbain composés d’une boucle de 7 km.

Les citoyens pourront débuter leur marche dans un sentier en forêt d’une longueur de trois kilomètres. Il a été aménagé avec l’optique de protéger, de mettre en valeur et de créer un espace d’apprentissage pour les jeunes en milieu naturel.

Le parcours urbain permet de circuler de manière sécuritaire. En effet, il y a présence de délinéateurs et différents marquages sur les voies publiques. Les marcheurs pourront profiter des aménagements de mobilier (bancs, tables de pique-nique, poubelles), d’aire de repos et d’affiches directionnelles.

Ce projet a pris un an pour se concrétiser. La première étape a été une corvée de nettoyage et la caractérisation du milieu pour identifier les éléments à protéger et à mettre en valeur. Puis, le sentier a été tracé et aménagé avec l’aide d’outils technologiques et de la machinerie. Pour compléter, il y a eu l’installation d’affiches directionnelles, de balises kilométriques, de cartes et d’un panneau d’interprétation.

Le sentier a été possible grâce à l’aide de la MRC de Beauce-Sartigan, qui a soutenu la municipalité en mettant en place le financement nécessaire. D’autres partenaires ont participé à ce projet mobilisateur pour l’ensemble de la région : le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, le COBARIC, Arpentage FC Inc., Claude Thériault, Guy Veilleux, l’Atelier Zabie, les enseignants de l’école Grande-Coudée ainsi que tous les bénévoles ayant participé à la corvée de nettoyage.

Ce sentier étant réclamé par les citoyens et nouveaux résidents, le maire de la Municipalité de Saint-Martin, monsieur Yvan Paré, précise que « ce sentier est une activité de loisir pour les citoyens de Saint-Martin. Il permettra à nos citoyens de rester actifs, en plus d’être un attrait touristique pour les passionnés de plein air et de randonnée pédestre de toute la région ».

Hôtel à insectes

D’ailleurs, l’Atelier Zabie a construit un hôtel à insectes qui a été installé près du sentier. Il aide à la biodiversité des jardins, favorise la pollinisation et la lutte contre les indésirables.

Chaque hôtel peut accueillir des coccinelles et des chrysopes, qui sont d’excellents mangeurs de pucerons.

De plus, les abeilles solitaires y trouveront un excellent refuge pour y pondre ses œufs et les aider à survivre durant toute l’année.