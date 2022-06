Cinq gestionnaires municipaux beaucerons honorés pour leur engagement

Lors du congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), qui se déroulait au Centre des congrès de Québec du 15 au 17 juin, cinq Beaucerons faisaient partie des personnes honorées pour leur engagement en gestion municipale.

Ils ont procédé à la remise de la certification de Directeur municipal agréé (DMA) ainsi qu’à celle de prix soit les prix Mérites ADMQ, le prix Relève municipale et le prix Excellence à la formation.

« Les directeurs généraux, greffiers et trésoriers jouent un rôle majeur pour assurer la saine gestion administrative des municipalités. Leur travail et leur dévouement constituent un atout majeur pour l’avancement de la profession. L’ADMQ est très fière de souligner leur engagement au milieu municipal », a soulignéSophie Antaya, présidente de l’ADMQ et directrice générale adjointe et greffière-trésorière de la Municipalité de Boischatel.

Engagements municipaux

25 ans

Danielle Maheu, Saint-Joseph-de-Beauce

30 ans

Nathalie Gagnon,La Guadeloupe

Karen Gearey, Saint-Isidore

Lise Mathieu, Saint-Éphrem-de-Beauce

35 ans

Yvon Marcoux, Sainte-Hénédine