Une nouvelle convention collective pour la MRC des Etchemins

La Municipalité régionale de comté des Etchemins et le Syndicat canadien de la fonction publique, lequel représente 18 employés, ont signé leur nouvelle convention collective hier matin, pour une durée de cinq ans.

Cette entente est conclue six mois avant l’échéance de la convention collective actuelle.

La signature s’est effectuée en présence des représentants de la partie patronale et syndicale soit :

- Camil Turmel, préfet de la MRC des Etchemins et maire de Lac-Etchemin,

- Lucie Gagnon, mairesse de Saint-Louis-de-Gonzague,

- Réjean Bédard, maire de Saint-Cyprien,

- Judith Leblond, directrice générale de la MRC,

- Marie-Josée Fontaine, directrice générale adjointe de la MRC,

- Jean-François Morin, président du syndicat,

- Jimmy Colgan, trésorier du syndicat,

- Mario Jean, conseiller syndical du SCFP.

La partie syndicale a adopté à l’unanimité l’entente de principe présentée au début du mois de juin cette année.

La convention prévoit des hausses salariales totales de 13,5 %, des améliorations significatives sur le plan des horaires de travail, l’introduction de clauses sur le télétravail ainsi que plusieurs autres bonifications.

« La signature de la convention s’effectue après quatre rencontres très constructives avec la partie patronale. Nous avions effectué un merveilleux travail ensemble dans les derniers mois pour retravailler la structure et le maintien de l’équité salariale et cela a certainement facilité la négociation de la nouvelle convention. À la suite de ces trois exercices, nous sommes persuadés d’avoir amélioré notre compétitivité avec les MRC avoisinantes » a souligné Jean-François Morin, président du syndicat.

Lors de la signature officielle du nouveau contrat de travail, le préfet de la MRC des Etchemins, Camil Turmel a mentionné : « Je tiens à remercier les membres du comité de négociation pour le travail accompli au cours de cette courte négociation, qui s’est conclue dans un contexte gagnant-gagnant. Cette entente qui se terminera à la fin de l’année 2027 assure à notre MRC de saines relations de travail, et ce, plus particulièrement dans le contexte existant dans différentes organisations et entreprises. »