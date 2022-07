Adstock devient une « Municipalité amie des enfants »

Récemment, l’Espace MUNI et le comité du programme Municipalité amie des enfants (MAE) ont confirmé à la Municipalité d’Adstock qu’elle faisait partie de la grande famille « Municipalité amie des enfants ».

Adstock se joint donc aux 90 autres milieux qui ont déjà adhéré à ce titre, devient la cinquième municipalité de la région de Chaudière-Appalaches à rejoindre le réseau mondial « Villes amies des enfants » qui est composé de 3 500 villes réparties dans 40 pays. Dans la MRC des Appalaches, elle est la première à s’identifier comme étant une « Municipalité amie des enfants ».

Initié par le Service des loisirs, le processus de candidature a demandé plusieurs mois de travail et nécessité des ajustements afin de répondre aux exigences du comité d’analyse. L’adhésion au réseau s’accompagne donc d’actions concrètes et d’engagements pour le mieux-être des enfants. Ainsi, la Municipalité d’Adstock mettra sur pied un comité jeunesse afin de permettre aux enfants de se faire entendre sur les divers projets à réaliser dans le cadre de cette accréditation. De par cette adhésion, Adstock s’engage également à développer le volet agro-alimentaire et à favoriser l’aspect culturel auprès des enfants en plus de consacrer une journée spéciale pour eux au mois de novembre de chaque année.

« En adhérant à la cause, la Municipalité se veut soucieuse de tenir compte du point de vue des jeunes et de leur contribution au développement de leur milieu de vie. Comme Municipalité amie des enfants, nous nous engageons à leur faire une place pour qu’ils prennent part à la vie démocratique de leur communauté et nous les entendrons sur le comment ils veulent voir améliorer leur Municipalité. Nous sommes donc fiers de cette nouvelle accréditation. », de mentionner le maire de la Municipalité d’Adstock, monsieur Pascal Binet.

En plus d’avoir obtenu le titre de Municipalité amie des enfants, la Municipalité d’Adstock est également amie des aînées depuis 2017, ce qui lui a permis de mettre la main sur plusieurs aides financières au cours des dernières années. D’ailleurs, la Municipalité œuvre actuellement à la révision de sa nouvelle politique familiale.