Saint-Georges: un projet de logements abordables n'a pas obtenu le soutien du gouvernement

Dans un communiqué de presse, la Ville de Saint-Georges a indiqué être très déçue que le projet de construire un bâtiment de 41 logements, présenté par la Société immobilière communautaire de Beauce de construire, n’ait pas obtenu l’appui financier demandé dans le cadre du Programme d’habitation abordable du Québec.

Ce Programme vise à permettre la création de logements destinés à des ménages à revenu faible ou modeste ainsi qu’à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation.

Accompagné par le GRT Nouvel Habitat, la Société immobilière communautaire de Beauce a travaillé pendant plus d’un an avec la ville afin de déposer ce projet répondant aux diverses exigences de la Société d’habitation du Québec (SHQ).

« Avec un taux d’inoccupation de 0,3 %, soit l’un des plus bas au Québec et de loin le plus bas dans la région Chaudière-Appalaches, il est difficile de comprendre la décision des responsables du programme gouvernemental », de souligner le maire de Saint-Georges Claude Morin.

« Ville de Saint-Georges connaît une croissance fulgurante depuis plus de 20 ans. Malgré un développement constant, force est de constater que le taux d’inoccupation ne cesse de écroître au point où nous vivons, depuis quelques années, une grande pénurie de logements sur notre territoire. Une ville dynamique comme Ville de Saint-Georges doit pouvoir compter sur un nombre décent d’unités de logement abordables et adéquates. Ce projet aurait permis de faire un pas en cette direction afin que tout un chacun puisse vivre à Saint-Georges, selon sa capacité de payer », de préciser la mairesse suppléante Manon Bougie.

« En ce long congé de la fête du Canada, nous souhaitons un bon déménagement aux personnes qui changeront de lieu de résidence. Nous vous invitons à la prudence dans vos déplacements. Enfin, nous tenons à souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux nouveaux arrivants dans notre belle ville », de conclure le maire.