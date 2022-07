La Municipalité d’Adstock adhère au service CITAM

La Municipalité d’Adstock vient d'adhérer aux services de la centrale d’impartition et de traitement des appels municipaux, mieux connue sous l'acronyme de CITAM.

En implantant ce service, Adstock devient ainsi la première municipalité de la MRC des Appalaches à offrir ce service à sa population 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Aussitôt que le bureau municipal est fermé, soit le soir, la fin de semaine, les congés fériés et les vendredis après-midi pendant la saison estivale, les appels sont dirigés vers la centrale CITAM.

Pour le maire, Pascal Binet, l’instauration de ce nouveau service s’inscrit dans la suite des engagements du conseil qui est notamment d’offrir une prestation de services en continue et de qualité: « En tant que municipalité, nous devons faire évoluer notre offre de services et améliorer en tout temps le contact entre notre organisation et les citoyens que nous desservons. L’objectif premier de l’implantation du service d’impartition est d’offrir des réponses plus rapides aux citoyens et faire cheminer leurs demandes à l’extérieur des heures régulières. Avec ce système, nous optimisons ainsi le travail de l’équipe municipale au bénéfice de nos citoyennes et citoyens », a-t-il indiqué par voie de communiqué de presse.

Pour les Adstockois et Adstockoises qui désirent en apprendre davantage sur ce service, il est possible de consulter le site de CITAM en se rendant au www.cauca.ca.