Un nouveau parc pour les 90 ans d'un journal joselois

Pour souligner le 90e anniversaire de la fondation du journal La Vallée de la Chaudière, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a procédé au dévoilement du parc nommé en l’honneur du fondateur du journal M. Gérard Poulin.

Par la même occasion ce fut le lancement de l’exposition en plein air de l’artiste pastellisteGuylaine Jacques. De plus, le Musée Marius-Barbeau a offert pour l’occasion un atelier d’impression à l’encre.

Le parc est situé entre la rivière Chaudière et l’avenue du Palais, à l’extrémité nord, à proximité de la rue Martel et à l’extrémité sud jusqu’à la rue des Récollets. « Le parc La Vallée de la Chaudière offre un environnement naturel où vous pouvez admirer non seulement le magnifique paysage, mais également plusieurs espèces d’oiseaux qui y fond leurs nids. Un sentier pédestre est aménagé le long du parc, et des chaises Adirondack ont été ajoutées en bordure de la rivière Chaudière pour profiter de l’endroit, en plus des bancs déjà existants. C’est un lieu enchanteur qui vous incitera à développer votre créativité et à explorer le monde des arts et des lettres, tout comme le fondateur de la Vallée de la Chaudière » déclare le maire Serge Vachon.

C’est en 1928 que Gérard Poulin, né à Saint-Joseph-de-Beauce et alors âgé de 18 ans, achète l’imprimerie d’Octave Grondin pour ensuite fonder son propre journal quelques années plus tard, soit La Vallée de la Chaudière. La famille de M. Poulin, amis, anciens employés de l’imprimerie et citoyens étaient présents pour honorer sa mémoire. « Comment parler de notre père sans parler de La Vallée de la Chaudière, tellement il y a consacré de temps ? La vie familiale était conditionnée à la couverture journalistique des événements grands et petits qui se déroulaient ici, à Saint-Joseph et aux alentours. Tout ce qui touchait la vie des gens se retrouvait dans le journal » mentionne André Poulin, fils de Gérard Poulin.

À partir du 8 juillet s’y tiendra également l’exposition extérieure Rando & Pastels de Mme Guylaine Jacques réalisée en partenariat avec Artistes et Artisans de Beauce dans le cadre du programme Ensemble pour l’art d’ici. Ce programme permet une plus grande accessibilité à la culture à travers les trois MRC de la Beauce, tout en favorisant la professionnalisation des artistes de la région. Mme Jacques, artiste pastelliste, vous donnera à voir un corpus d’œuvres douces et colorées sous une thématique de jardins. « Emprunter le parcours du parc de La Vallée de la Chaudière est une expérience unique pour apprécier les beautés de la nature célébrées par les pastels de l’artiste », exprime Mme Julie Roy, coordonnatrice du projet Ensemble pour l’art d’ici.