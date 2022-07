Collecte des déchets monstres à Beauceville

La Ville de Beauceville procède à la collecte des objets monstres en deux temps. Aujourd’hui, ils passeront dans le secteur Est et le 19 juillet dans le secteur Ouest.

Les rebuts admissibles sont : les articles de sport et de loisir, les électroménagers, l’ameublement, le mobilier extérieur et les tapis.

Ceux qui sont refusés sont : les bonbonnes de propane, ciment, pierre, tourbe, terre, bois, souche, asphalte, sable et gravier. Les débris de construction ou de terrassement. Les pièces et carcasses d’automobile et pneus. Les produits toxiques et matières explosives. Les climatiseurs. Les trampolines, piscine hors terre, toile abri d’auto. Les électroménagers (congélateurs et réfrigérateurs).

Il est possible que la collecte s'étire sur plusieurs journées.

Il est demandé aux citoyens de ne pas encombrer le Comité d'Aide de Beauceville avec des objets ne pouvant plus servir. Cela leur entraîne des frais imprévus, du travail de bénévoles gaspillé et ce n'est pas utile pour les personnes utilisant les services du CAB.

ÉCOCENTRE – précisions

Depuis le 1er juillet dernier, et jusqu’à nouvel ordre, les services de l’écocentre de la MRC situé dans le parc industriel, sont interrompus (volet écocentre) et modifiés pour ce qui est encore offert. Il s’agit d’une situation entourant de nouveaux frais pour la MRC donc pour les contribuables.

Les seules matières acceptées avec frais payables sur place sont les matériaux de construction à raison de 169,95$/tonne (prix sujets à changement).

184, 181e Rue, Beauceville (Lundi au vendredi de 8h à 16h) – 418 774-5275

Consultez l’avis de la MRC pour connaître les autres écocentres pour disposer de vos matériaux de construction, encombrants, résidus domestiques dangereux et résidus verts (des frais s’appliquent sauf pour certaines matières).