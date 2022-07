Le CPI d'Adstock a un nouveau conseiller en développement socio-économique

Le Comité de promotion industrielle (CPI) d’Adstock a accueilli au sein de son équipe Kaven Mathieu à titre de conseiller en développement socio-économique.

Son embauche a été rendue possible grâce à la contribution de partenaires tels que la Municipalité d’Adstock et la Caisse Desjardins de la Région de Thetford.

Une somme de 25 000$ a été octroyée par la Caisse Desjardins de la Région de Thetford afin de permettre à l’organisme de poursuivre sa mission qui consiste à développer le secteur commercial et industriel en faisant cheminer des dossiers importants comme celui de la vente de terrains dans le parc industriel et de la construction d’un incubateur industriel. « C’est avec une grande fierté que Desjardins appuie financièrement le CPI afin de contribuer au développement économique de la Municipalité d’Adstock, mais également pour soutenir la réalisation de plusieurs projets à fort potentiel ayant un impact important pour la région. », de mentionner le directeur général de la Caisse Desjardins de la Région de Thetford, monsieur Mathieu Cliche.

Comme la fonction de monsieur Mathieu demande de travailler en étroite collaboration avec différents départements municipaux, la Municipalité d’Adstock lui a donc réservé un espace à l’intérieur de ses bureaux. « Adstock connaît une croissance remarquée et les projets s’additionnent de sorte que cela justifie l’embauche d’un conseiller en développement socio-économique pour les mener à terme. Dans ce contexte, la Municipalité d’Adstock a tout avantage à être partenaire, car il se fait au bénéfice de la communauté. », de déclarer monsieur Pascal Binet, maire de la Municipalité d’Adstock.

Pour sa part, le président du Comité de promotion industrielle d’Adstock, monsieur Serge Nadeau, se réjouit de la progression que connaît son organisme : « Grâce aux différents collaborateurs, le CPI peut continuer de soutenir les entrepreneurs d’ici et ainsi dynamiser le milieu socio-économique. Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’aide apportée par chacun des partenaires. Et avec la présence de monsieur Mathieu au poste de conseiller en développement socio-économique, nous sommes convaincus que nous réussirons à se démarquer et à attirer de nouvelles entreprises. »

Le Comité de promotion industrielle d’Adstock est un organisme qui a été fondé en 1985. L’une des actions importantes à ses débuts a été l’achat de la terre de la succession de Laurier Rodrigue en 1989. Cette acquisition a permis la construction de neuf motels industriels à travers les années. Le premier a été inauguré en 1995 et le dernier, en 2016, à la suite de l’agrandissement qu’a connu le parc industriel en 2015.