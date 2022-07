Rinçage du réseau d'aqueduc de Beauceville

La Ville de Beauceville procédera au rinçage de son réseau d’aqueduc à compter d'aujourd'hui, 25 juillet et ce, pour une période de trois semaines.

Il s’agit d’un rinçage unidirectionnel. Il est nécessaire afin de maintenir le réseau d’aqueduc en bonne condition et de préserver la qualité de notre eau.

Durant cette période, il est recommandé de vérifier si l’eau est colorée avant de l’utiliser. Si tel est le cas, vous devez ouvrir vos robinets d’eau froide et laissez couler l’eau jusqu’à ce qu’elle redevienne claire.

Vous devez faire cette vérification toutes les fois où vous utiliserez une unité fonctionnant à l’eau.

Même si elle est colorée, elle demeure potable. Durant cette période, il est demandé de limiter l’utilisation de l’eau et de fermer les équipements fonctionnant à l’eau : machines à glaçons, laveuse, lave-vaisselle, machine à café, etc. Le but est d’éviter tout dommage aux équipements.

Service des travaux publics Information/signalement : 774-9137 ou par le Système de gestion des requêtes et plaintes disponible via le site Internet ou l’application mobile de la ville.

N’oubliez pas de vous abonner au Logiciel d’alertes et de notifications de masse pour recevoir des alertes concernant votre quartier, votre lieu de travail, votre entreprise ou pour toute la ville (aussi disponible sur le site de la ville).