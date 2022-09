Adstock souligne ses nouveaux-nés

Via son programme Une naissance deux arbres, la Municipalité d’Adstock a souligné récemment l’arrivée de près d’une dizaine de nouveau-nés qui ont vu le jour entre juillet 2021 et juin 2022.

C’est lors d’une petite réception civique qui s’est tenue au Centre intergénérationnel, situé dans le secteur de Sacré-Cœur-de-Marie, que les familles se sont rassemblées faisant de cet événement une belle réussite.

Mis en place en 2012, le programme Une naissance deux arbres consiste d’abord à offrir un arbre au nouveau-né afin qu’il puisse le voir grandir. Le comité a remis cette année un tilia cordata, connu également sous le nom de tilleul à petites feuilles, un arbre majestueux et facile d’entretien. Un document a d’ailleurs été transmis à chaque famille expliquant ses différentes caractéristiques.

Grâce à la Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines, un deuxième arbre a été remis, mais généalogique, afin de retracer les origines familiales. Enfin, les Cercles des fermières de Saint-Méthode et Sacré-Cœur-de-Marie ainsi que la Bibliothèque Jean-Guy-Marois ont également contribué à la remise de présents par des chaussons tricotés et un livre de lecture.

« Cette activité marque un moment important dans l’arrivée d’un nouveau-né dans sa municipalité. Ils sont nos citoyens de demain, qui participeront dans un avenir rapproché à l’amélioration de notre milieu. « Une naissance deux arbres » est un événement pour les parents qui souhaitent marquer la naissance et l’établissement de leur famille à Adstock. Le conseil municipal est fier de maintenir cette tradition », de mentionner la conseillère municipale responsable du dossier famille, Marie-Claude Létourneau-Larose.

Dix ans après la création de la première édition Une naissance deux arbres, c’est plus d’une centaine d’arbres qui ont été distribués auprès d’enfants provenant de la Municipalité d’Adstock. Pour la prochaine année et pour ceux qui ne l’avaient pas fait encore, il est déjà possible d’inscrire son nouveau-né en communiquant avec l'administration municipale.