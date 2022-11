Un camion neuf pour les pompiers de la Haute-Beauce

Les pompiers de la Haute-Beauce ont récemment fait l’acquisition d’un nouveau camion d’une valeur de 527 000 $.

Construit par Maxi Métal à Saint-Georges, il a été acheté pour remplacer l’ancien, un Freightliner Columbia de 2006, qui nécessitait des réparations trop importante. Le nouveau camion est un Freightliner M2 106 de 2022.

Ce modèle comprend de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur, en commençant par sa polyvalence. L’ancien étant seulement un camion-citerne, il n’avait pas d’autres usages. Tandis que le nouveau a une capacité de 1 500 gallons d’eau, 30 galons de mousse, et plusieurs outils. Le canon haut débit se trouve sur le toit.

Il y a ce qu’on appelle un « Rack Titan » qui permet d'avoir la piscine et des échelles à portée de bras, un système d’éclairage au LED, ainsi que quatre "sièges 911", trois en arrière, un en avant, où l'appareil respiratoire est directement intégré afin que les pompiers puissent se préparer en route. Aussi, des lances sont branchées à plusieurs endroits, en avant et sur les côtés, pour plus d'efficacité sur le terrain et une intervention plus rapide. Il y a aussi une chute arrière amovible de 180 degrés.

Notons également que chaque pompier dans le camion, a part le chauffeur, a accès à une caméra thermique.

Cet achat, qui permettra d’assurer la sécurité des citoyens pendant 25 ans, a été financé par les quatre municipalités du regroupement, soit Courcelles, La Guadeloupe, Saint-Évariste-de-Forsyth et Saint-Hilaire-de-Dorset. « Au nom du service de sécurité incendie (SSI), je remercie les quatre conseils des municipalités concernées, pour l'aboutissement de ce beau projet », a indiqué Michaël Busque, directeur du SSI de la Haute-Beauce.

Nouveaux appareils respiratoires

Le service de sécurité incendie a également obtenu de nouveaux appareils de protection respiratoire individuel autonome (APRIA), puisque les anciens dataient des années 90.

Les quatre municipalités sont allées de l’avant pour s’assurer que les pompiers aient un outil sécuritaire et adapté à leur travail.

Par conséquent, ils ont reçu 10 appareils, ainsi que deux cylindres chacun avec une capacité de 45 minutes (qui se rechargent). D’autres devraient suivre l’an prochain.

Ce nouveau modèle est un Dräger PSS 7000. Il a plusieurs avantages, notamment une décontamination facile et une meilleure ergonomie. Il est plus moderne, donc plus adapté au travail des pompiers et plus facile d’utilisation.

Ces nouvelles acquisitions sont bonnes pour les 20 prochaines années.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.