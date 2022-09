Ouverture du nouveau local de la SAAQ à Sainte-Marie

Le 14 septembre, la municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth invite la population dès 17 h à venir à l’inauguration de lance-balles et au lancement de la Politique municipale des aînés et de la famille. La rencontre se fait derrière le Centre Aquatique et Récréatif de la Hautre-Beauce (CARHB). En cas de pluie, l’évènement aura lieu à l’intérieur ...