De nombreuses animations dans les bibliothèques de Beauce-Sartigan

D’octobre à mars, les bibliothèques publiques de la MRC Beauce-Sartigan offriront gratuitement 31 ateliers littéraires.

L’organisme Alphare, la MRC de Beauce-Sartigan et les bibliothèques du territoire se sont alliés afin de favoriser l’éveil à la culture ou à une forme d’art en lien avec les livres.

Ces ateliers ludiques et originaux seront animés par cinq artistes et dédiés aux familles de 12 municipalités. Les intervenants sélectionnés, suite à un appel de projets, sont France-Anne Blanchet, Clément Côté, Patrick Maranda, Patrick Gagnon et Patrick Nadeau. Avec eux, les participants pourront, selon l’atelier, inventer un conte à partir de dessins, créer un livre sur la thématique de la forêt enchantée, participer à une chasse au trésor avec un auteur, se faire raconter l’histoire du peuple Massaï au Kenya et visiter l’Ouest canadien en réalité virtuelle.

De plus, cela permettra aux citoyens de découvrir les services des bibliothèques qui donneront accès à des jeux éducatifs, des livres audio, des revues numériques, des ressources en généalogie et la possibilité d’emprunter des livres à d’autres bibliothèques.

Les citoyens intéressés à connaître les différentes animations sont invités à suivre la page Facebook de Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartigan!

Ces animations sont possibles grâce à l’implication des responsables des bibliothèques et des ressources en loisirs des municipalités. Les partenaires financiers permettant la réalisation de ce projet de 12 000 $ sont Alphare par le biais d’une entente spécifique en persévérance scolaire avec PRECA et la MRC de Beauce-Sartigan dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue avec le gouvernement du Québec.