«Saint-Georges est un endroit beau à vous couper le souffle!» — Chantal El Hélou

C'est le 2 octobre que le maire Claude Morin conviait à une activité d’accueil les personnes immigrantes nouvellement arrivées à Saint-Georges au cours des 12 derniers mois.

Reconnaissant l’importance de leur souhaiter la bienvenue et de les remercier de venir s’établir dans la capitale beauceronne, le premier magistrat s’est rendu disponible afin de pouvoir s’entretenir personnellement avec chacun d’eux.

« Pour plusieurs parmi eux, avoir la chance de discuter directement ou encore d’obtenir une photo-souvenir avec moi est un geste des plus significatifs dont ils se souviendront longtemps, en plus de leur démontrer l’importance que nous leur témoignons à venir s’établir chez nous », a rapporté le maire à l'issue de l'exercice.

Invités à faire connaissance avec la communauté georgienne, les nouveaux arrivants ont pu découvrir les aménagements du centre-ville, en plus de profiter des activités et animations culturelles mises en place dans le cadre des Journées de la culture.

L’activité a été réalisée en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Beauce Sud, partenaire de premier plan dans l’accueil des nouveaux arrivants et immigrants à Saint Georges, ainsi que le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemins de même que le Cégep Beauce-Appalaches.

Saint-Georges est un endroit beau

EnBeauce.com reproduit ici l'extrait d’un texte rédigé par Chantal El Hélou, une Libanaise qui, dès son arrivée à Saint-Georges, a choisi l’écriture pour canaliser ses vives émotions.

Saint Georges-de-Beauce: un rêve ou une réalité?

Avant d'immigrer au Canada, tout le monde nous disait et redisait : « Attention, vous immigrez dans un petit village et non pas dans la majestueuse ville de Montréal. Ne posez pas la barre trop haute! »

Je m'attendais à débarquer dans un petit village pauvre où seulement régnaient des fermes, des villageois et de grands champs d'agriculture. Ça ne me dérangeait pas autant parce que mon mari et moi préférions la campagne à la ville et nous cherchions une bonne qualité de vie, un lieu sûr et calme où élever nos trois enfants.

Je n'ai pas placé la barre trop haute. C'est Saint-Georges qui a fait ce boulot!

Je n'arrivais pas à comprendre si c'était un rêve ou une réalité!

Saint-Georges est un endroit beau à vous couper le souffle! C'est une ville charmante parsemée d'adorables maisons qui vivent en harmonie avec une magnifique nature…

Chantal El Hélou