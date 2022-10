Mise en œuvre du projet d'inventaire du patrimoine immobilier

Le 1er avril 2021, la Loi sur le patrimoine culturel a introduit l’obligation pour les MRC d’adopter et de mettre à jour périodiquement un inventaire des immeubles construits avant 1940 et qui présentent une valeur patrimoniale.

L'idée est d'offrir aux municipalités du territoire des outils pour distinguer ce qui est d'intérêt par rapport à ce qui l'est moins afin de mieux protéger et mettre en valeur notre patrimoine, cette richesse collective.

La MRC de La Nouvelle-Beauce entamera donc la première phase du processus, soit de :

- recenser et de rassembler les données existantes en matière de patrimoine culturel sur le territoire visé;

- dresser le portrait historique du territoire (caractéristiques naturelles du territoire, phases d’occupation et de transformation du territoire, groupes et personnages historiques, types architecturaux, etc.);

- établir la liste des immeubles construits avant 1940, y compris les immeubles qui ne sont pas des bâtiments principaux;

- identifier et caractériser les immeubles, les ensembles ou les secteurs construits avant 1940 pouvant présenter un potentiel pour l’inventaire.

La phase deux conduira à la constitution de l’inventaire. Au terme du processus, l’inventaire pourra être adopté par la MRC de La Nouvelle-Beauce. Les MRC disposent de cinq ans pour adopter leur inventaire.