La MRC de La Nouvelle-Beauce inaugure son nouveau centre administratif

C’est en présence de 85 invités que la MRC de La Nouvelle-Beauce a procédé hier soir à l’inauguration officielle de son nouveau centre administratif régional à Sainte-Marie-de-Beauce.

Le bâtiment comprend trois étages et regroupe les services de la MRC de La Nouvelle-Beauce, le point de service de la Société de l’assurance-automobile du Québec, la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce, Développement économique Nouvelle-Beauce et, éventuellement, l’Office régional d’habitation Nouvelle-Beauce. D’autres locaux demeurent disponibles pour location.

Le coût de construction de ces installations, situées au 280, boulevard Vachon-Nord, totalise 6 909 946 $ et l’achat du terrain se chiffre à 918 641 $.

La MRC a bénéficié de l'aide financière du gouvernement du Québec par le programme Réfection et construction des infrastructures municipales du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (3 150 000 $) et des enveloppes de la crise sanitaire COVID-19 (643 318 $). Le reste du montage financier s'établit par un règlement d’emprunt (2 616 627 $) et l'utilisation de surplus accumulés par la MRC (1 418 642 $).

Rappelons que la construction de cet édifice fait suite aux inondations de 2019 qui avaient grandement endommagé l’ancien bureau de la MRC de La Nouvelle-Beauce situé au 700, rue Notre-Dame Nord. Après avoir analysé les divers scénarios possibles, les élus avaient choisi de reconstruire le centre administratif régional hors de la zone inondable à Sainte-Marie. Entretemps, la préfecture était logée temporairement dans l'ancien couvent de Vallée-Jonction.

« C’est un événement qui marque une étape importante pour nous, après tout le chemin parcouru depuis trois ans », a affirmé monsieur Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce. « Quand est survenue l’inondation de 2019, on ne savait pas ce qui nous attendait. Notre équipe a vécu trois déménagements, une démolition, une reconstruction et une pandémie à travers tout ça. Ce soir, on célèbre un retour à la normale en quelque sorte et je pense qu’on est tous et toutes fébriles de le faire! »

Vernissage d’œuvres d’art

L’inauguration a aussi été l’occasion pour faire rayonner le travail de deux artistes de la région, dont certaines œuvres sont exposées dans le nouveau centre administratif régional.

Tout d’abord, François Mathieu, artiste professionnel de Saint-Sylvestre, a présenté son œuvre Espace géographique, une magnifique sculpture de bois de frêne blanc, de bronze et d’acier inoxydable suspendue au plafond du 3e étage.

L’œuvre a été réalisée en adéquation avec la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.

Ce fut ensuite le tour de Claude Gagné, artiste interdisciplinaire de Sainte-Marguerite, de donner le coup d’envoi à son exposition Même les images oublient, qui se trouve dans le grand hall du bâtiment. La présence de cette exposition temporaire découle du projet Ensemble pour l’art d’ici qui vise à augmenter le nombre de lieux d’expositions pour les artistes ayant un lien significatif avec la Beauce.