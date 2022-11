La Ville de Saint-Georges doublement récompensée

La Ville de Saint-Georges a remporté une double reconnaissance lors de la cérémonie du Mérite municipal, qui s'est tenue hier soir à Québec, pour son projet « Réfection et aménagements pour un retour actif au centre-ville de Saint-Georges ».

Le dossier déposé par la Ville de Saint-Georges a convaincu le jury formé de représentants du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), d’autres ministères et organismes, d’associations municipales et de partenaires du milieu municipal qui lui a décerné le prix « Aménagement du territoire et urbanisme » dans la catégorie « 25 000 habitants et plus ».

« Je suis très heureux pour les citoyens, car ils se sont accaparés ce qu'on à fait depuis deux ans au centre ville », a souligné le maire Claude Morin, interrogé par EnBeauce.com. « On a vraiment fait un centre-ville actif, le monde vient de partout! Avec l'inflation on va ralentir, mais on va continuer dans ce sens! »

De plus, grâce au vote populaire, parmi les 26 projets en lice, c’est ce même projet qui a obtenu le prix « Coup de cœur du public ».

Pour le maire de Saint-Georges, il était important de faire connaître et reconnaître la qualité des aménagements réalisés à Ville de Saint-Georges et ce à l’échelle provinciale. D’autre part, le fait d’être dans la catégorie « 25 000 habitants et plus » est un enjeu en soi. Cela implique d’entrer en compétition avec les projets des plus grandes villes du Québec.

« Merci à tous les porteurs des différentes étapes du projet (et ils sont nombreux!). Une initiative municipale qui s’était amorcée sous la gouverne du conseil 2009-2013 dirigé par François Fecteau. La démarche de revitalisation initiée alors s’est poursuivie sur une décennie nécessitant la mobilisation et les efforts de toute notre communauté. Aujourd’hui, nous assistons à un retour actif au centre-ville de Saint-Georges et c’est toute la population qui en mesure les retombées. À nous tous d’en profiter pleinement maintenant et dans l’avenir! », d'ajouter Claude Morin.

Prix Aménagement du territoire et urbanisme

La revitalisation du centre-ville de Saint-Georges, débutée en 2010, a donné lieu à plusieurs projets d’envergure. L’une des améliorations majeures est le réaménagement du mur de soutènement protégeant le centre-ville de la crue des eaux et le réaménagement de la promenade qui le surplombe, sur une longueur d’un kilomètre. Grâce à l’élargissement du mur, il a été possible d'ajouter une bande cyclable et piétonnière. De plus, la Ville a aménagé l'Espace Carpe Diem, un skatepark, un pavillon multifonctionnel, une scène extérieure ainsi que des sentiers pédestres et de patinage. Le centre-ville est maintenant un lieu de prédilection pour la tenue d’activités récréatives et sportives, de fêtes urbaines et d’événements hauts en couleur, et ce, tant pour la collectivité que pour les touristes.

Prix Coup de cœur du public

Plus de 5 000 votes ont été récoltés dans le cadre du vote en ligne pour le prix Coup de cœur du public. C’est la candidature de la Ville de Saint-Georges qui a récolté le plus de votes, remportant ainsi le prix du public.