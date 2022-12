Ouverture officielle du Centre Frameco

L’ouverture officielle du nouveau Centre multifonctionnel, le Centre Frameco à Saint-Joseph-de-Beauce, a eu lieu hier en présence du maire de la ville, aux professionnels ayant contribué à la construction ainsi que les différents partenaires financiers associés au projet.

Le Groupe Canam de Saint-Georges est celui qui a réalisé le bâtiment. Grâce à ce nouvel endroit, la ville pourra tenir des activités sportives, récréatives et communautaires. Il est possible d’accueillir autour de la patinoire 600 spectateurs, dont 350 places assises.

De plus, il y a une section de restauration avec vue sur la patinoire. Il y a sept chambres de joueurs, une chambre d’arbitres et une boutique de pro-shop.

Les organismes communautaires et le programme Sport-études de l’école secondaire Veilleux ont des espaces de rangement. La fenestration du hall d’entrée et de la salle multifonctionnelle, conçue pour loger 250 personnes, offre des vues spectaculaires sur la vallée de la Chaudière. Une zone de jeu pour enfants, une salle de conférence et des bureaux administratifs font également partie des éléments distinctifs du bâtiment.

« Le Centre Frameco est magnifique et je ne doute pas un seul instant qu’il connaîtra un vif succès auprès de la population de Saint-Joseph. Je sais que les citoyens de ma circonscription sont de grands sportifs et je suis certain qu’ils viendront en grand nombre pour utiliser cette infrastructure de qualité. Bravo à tous les intervenants qui ont participé de près ou de loin au projet! », indique Luc Provençal, député de Beauce-Nord

Un projet d'envergure

Le projet de construction réalisé au montant de près de 11,5 millions de dollars a bénéficié d’une subvention de 6 533 332 $ des deux paliers de gouvernement dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités. Il est également important de mentionner la participation financière de 2 millions de dollars provenant de différents partenaires du milieu et des alliances de marque.

« C’est un projet d’envergure pour notre municipalité qui n’aurait pu se réaliser sans les subventions des gouvernements et de nos différents partenaires financiers, affirme le maire Vachon. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui auront participé de différentes façons à la réalisation du Centre Frameco. »

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a profité de la cérémonie d’ouverture pour remercier et dévoiler les différents partenaires financiers ayant contribué au Financement du projet.

Mentionnons qu'en plus du maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, le député de Beauce Richard Lehoux, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal et entres autre Marcel Dutil, fondateur du Groupe Canam étaient présents.

Portes ouvertes au public

En après-midi, la population a été invitée à venir visiter et profiter des installations. Il y avait une visite guidée, une ambiance musicale et de l'animation familiale.