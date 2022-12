La taxe foncière résidentielle augmentera de 3,7 % l'an prochain dans la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, selon le budget 2023 qui vient d'être adopté.

Ainsi, en dollars, la facture annuelle sera plus élevée de 107,25 $ pour une résidence moyenne évaluée à 250 000 $ qui n’est pas desservie par le réseau d’aqueduc et d’égout; la hausse sera de 128,25 $ avec ces services.

L’augmentation des taux de taxes sera quant à lui de 3,9 % dans le secteur commercial, et de 4,0 % dans le secteur industriel.

Également, en raison de la hausse des frais d'exploitation, certains services verront leurs tarifs augmenter. C’est notamment le cas de la collecte et du traitement des matières résiduelles, du service de contrôle animalier ainsi que des services d’aqueduc et d’égout.

Notons que la Municipalité a toutefois utilisé un montant de 840 000 $, prélevé à même le surplus accumulé non affecté, afin d’éponger une partie de la hausse des dépenses prévues pour la prochaine année.

Le budget 2023 se chiffre à 11 603 448 $, soit 11 % de plus que celui de 2022. Ce montant est composé à 82,7 % (9 596 052 $) de dépenses incompressibles qui représentent des engagements que le conseil municipal doit honorer lors de l'étude du budget, comme les divers contrats de service (déneigement, collecte des déchets, électricité, etc.), les conventions collectives en vigueur, le remboursement du capital et des intérêts du service de la dette ainsi que certaines obligations légales comme la participation financière à la Sûreté du Québec et la quote-part à la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Le plan triennal d’immobilisations s’établit à 6 812 000 $. De cette somme, 4,7 M$ seront investis dans la réfection de rues, tout en profitant de subventions disponibles dans le cadre du programme TECQ. Des dépenses à la hauteur de 1,4 M$ sont également prévues dans les infrastructures de loisirs, notamment pour l’aménagement de terrains de tennis et de pickleball, ainsi que pour l’aménagement du nouveau parc dans le secteur des Oiseaux.

« Nous sommes confiants que l’emplacement stratégique de notre parc industriel et les investissements qui y ont été réalisés permettront l’implantation d’entreprises afin d’augmenter l’activité économique, de créer des emplois de qualité et de rayonner à travers la province », a signifié le maire Olivier Dumais.