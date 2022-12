Les pompiers de Saint-Bernard s'équipent d'un nouveau camion

Les pompiers de la municipalité de Saint-Bernard terminent bien l'année grâce à l'acquisition d'un tout nouveau camion, un 2022 Freightliner 108SD.

Il s'agit du premier véhicule de ce modèle en Beauce. Construit par Maxi Metal à Saint-Georges, cette autopompe vaut 568 834,21 $ et servira à la communauté pour les 25 prochaines années.

Il vient remplacer l'ancien camion, un 2000 International 9400i avec une citerne 1989 Turgeon pouvant contenir environ 3200 gallons d'eau. En raison de l'autopompe, le nouveau véhicule ne peut contenir que 2 500 gallons d'eau. Cependant, il a bien d'autres avantages notamment un système d'éclairage au LED, de nombreux rangements, une chute d'eau à 180 degrés en arrière et une transmission automatique permettant à quiconque de le conduire, ce qui n'était pas le cas du modèle précédant avec une transmission manuelle.

Le véhicule de 2022 possède également une piscine dans un compartiment sur le côté. Il y en avait deux sur le précédent, mais le nouveau système est plus efficace.

Aussi, des lances sont branchées à plusieurs endroits, en arrière et sur les côtés, pour plus d'efficacité sur le terrain et une intervention plus rapide. Ce qui en fait aussi un camion d'attaque.

Pour l'arrivée de ce nouveau membre de la caserne, les pompiers ont procédé à la cérémonie du « push-in », une tradition américaine qui date de la période où les pompiers utilisaient des pompes tirées par des chevaux.

En collaboration avec Jessy Pouliot.