Saint-Gédéon cherche un promoteur pour sauver son couvent

Le Conseil de ville de Saint-Gédéon-de-Beauce tente de trouver un promoteur qui voudrait sauvegarder l’ancien couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis.

Mentionnons que c’est en décembre que la décision de vendre avait été prise et que cela avait choqué plusieurs citoyens faisant monter aux barricades plusieurs défenseurs du patrimoine bâti. C’est pourquoi que la petite municipalité désire expliquer sa décision et surtout a pour but de trouver un entrepreneur qui aura le désir de préserver le lieu tout en le transformant.

Le conseil assure que ce choix n’a pas été fait sur un coup de tête ayant analysé plusieurs projets de commercialisation de certains locaux par l’aménagement d’un traiteur, d’une popote roulante, d’une petite épicerie, d’un salon funéraire, de services de soins et même d’un gymnase municipal avec différents acteurs externes, mais il n’y a jamais eu de débouchés.

Consultation publique

Avec l’annonce de la vente des terrains de l’ancien couvent pour en faire des logements, on aurait pu croire qu’automatiquement l’édifice historique allait disparaître, mais Saint-Gédéon précise que l’on parle de vendre qu’une partie seulement du terrain et non celle où se trouve le bâtiment.

D'ailleurs, il y aura une consultation publique le 6 février dès 19 h, à la salle de conseil. À cette rencontre, le maire Alain Quirion expliquera ce projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption. Il entendra également les personnes qui souhaitent s'exprimer sur le sujet.

C'est suite au conseil municipal du 16 janvier 2023 que la consultation publique est lancée. Ainsi, les citoyens intéressés sont appelés à se rendre à l'assemblée publique de consultation le lundi 6 février à compter de 19 h, à la salle de conseil.

C’est depuis octobre 2021 qu’il fait partie de l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Beauce-Sartigan.

Préservation avant tout

Entre-temps, l’audit de l’immeuble s’est réalisé. « La subvention disponible à ce moment demandait comme critère d’admissibilité qu’il y ait un dépôt pour deux projets sur le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan, Saint-Gédéon étant la seule à déposer après validation », précise le maire, Alain Quirion. « La conservation du Complexe Saint-Louis est un projet qui nous tient à cœur. Notre but ultime est en fait de trouver une façon de préserver le couvent en vendant à un promoteur qui saura apporter de la valeur ajoutée tant pour l’immeuble que pour la région », poursuit-il.

Précisons aussi que la mise en vente est survenue après consultation auprès des organismes habitant gracieusement le Complexe. « Lors de cette rencontre, les faits ont été partagés en toute transparence », ajoutent les élus qui assurent ne vouloir en aucun cas diminuer la prestation de services à la population.

Le CLSC

Des citoyens qui s’inquiètent de la disparition du CLSC ne le devraient pas selon le conseil qui dit qu’il n’a jamais été question dès le départ de sa fermeture.

Rappelons que le Complexe Saint-Louis de Saint-Gédéon-de-Beauce est un immeuble de quatre étages logeant entre autres la bibliothèque municipale, une salle communautaire, le bureau municipal, une classe de francisation, une salle de spectacle et le CLSC.