Simon Leclerc devient directeur général de Saint-Joseph-de-Beauce

C'est aujourd'hui que Simon Leclerc entre en fonction à son nouveau poste de directeur général à la ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

« Je suis très heureux de me joindre et de contribuer au développement de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Je perçois comment la Ville a évolué et a su se démarquer au fil du temps. J’aimerais saisir les opportunités pour amener les services aux citoyens encore plus loin en collaboration avec cette équipe dévouée », a mentionné le nouveau directeur général.

Diplômé de l’Université Laval en administration des affaires, Simon Leclerc a occupé des postes de direction dans trois municipalités situées dans les Laurentides, Lanaudière et en Chaudière-Appalaches, dont l’une située sur le territoire de la Beauce. De plus, il a cumulé sept années d’expérience à la direction d’une entreprise d’économie sociale ainsi que six années en tant que

conseiller en développement économique.

« Je suis très heureux que M. Leclerc ait accepté de se joindre à l’équipe de la Ville en tant que directeur général. Grâce à son parcours professionnel, son expérience en administration municipale et à sa volonté de relever des défis de toute envergure, il contribuera grandement au développement de Saint-Joseph. Je lui souhaite bienvenue dans notre milieu et bon succès dans ses nouvelles fonctions », a souligné Serge Vachon, maire.

Ainsi, Simon Leclerc prend la relève de Mathieu Genest qui a quitté en novembre dernier. L’intérim a été assuré depuis par Danielle Maheu, auparavant greffière à la Ville.