Le maire de Saint-Benjamin, Martin Beaulieu, démissionne

Le maire de Saint-Benjamin, Martin Beaulieu, a déposé une lettre d’intention de démission au conseil municipal du 6 février 2023.

La date d’entrée en vigueur de la démission sera à déterminer, soit entre le 6 février 2023 et au plus tard, le 1er mai 2023. Les détails entourant les termes et possibilités de transition offertes par M. Beaulieu à l’administration de la Municipalité de Saint-Benjamin seront évalués et dévoilés aux suites de l’analyse de la situation.

Dans sa lettre, Martin Beaulieu explique qu'il a dû faire un choix dans la conciliation de son travail, de sa vie de famille et de son poste de maire.

« À titre explicatif de ma démission, il faut savoir que lorsque j’ai accepté, à la demande de plusieurs citoyens, de me présenter en novembre 2021 comme candidat à la mairie, mon emploi, à cette époque, me permettait d’assumer un tel ajout de responsabilités.

Cependant, les enjeux dus à la COVID-19 et les décisions prises par nos gouvernements dans les deux dernières années relativement à la pandémie ont entraîné des répercussions importantes tant sur mon ancien emploi (du domaine sportif et communautaire) que sur ma situation personnelle. J’ai donc dû me repositionner chez un nouvel employeur, cette fois-ci à temps plein, en juin 2022. J’ai essayé très fort, ces huit derniers mois, d’arrimer mon nouveau poste de directeur général à celui de maire, car les deux me tiennent à cœur, mais force est pour moi de constater que cela ne me sera pas possible. Ce serait au détriment de ma santé et de ma vie familiale, si je poursuivais de front ce « double emploi », car la charge de travail des deux emplois, combinés, est trop grande. J’ai dû faire face à la réalité et n’en choisir qu’un seul ; malheureusement, je ne poursuivrai pas l’aventure de la mairie. Je tiens à souligner que ce n’est point par manque d’intérêt envers le travail de maire : il m’interpelle beaucoup, je l’aime profondément, et j’ai pu constater qu’une personne compétente en administration et désireuse d’unir les gens peut accomplir de grandes choses pour une municipalité telle que Saint-Benjamin. J’ajoute même qu’un poste de maire à temps plein m’aurait vraiment intéressé.

Cependant, comme vous le savez, les budgets des petites municipalités n’en offrent pas la possibilité. Il y a ici, à mon humble avis, matière à réflexion pour le gouvernement provincial, particulièrement en cette période importante de changement démographique : comment pallier le manque de relève jeune et qualifiée d’élu(e)s dans l’administration des petites municipalités, si les moyens financiers ne peuvent appuyer la démarche ?

Je termine en vous remerciant sincèrement pour votre participation active, votre collaboration, la confiance que vous m’avez accordée, et je vous remercie d’avance pour votre grande compréhension. Malgré mon mandat écourté, j’ai tout de même un sentiment important d’accomplissement de mon passage comme maire, car des situations problématiques ont été dénouées, une structure municipale plus soutenue a vu le jour, une meilleure unité territoriale s’est mise en place, et enfin, Saint-Benjamin passe de l’état de rattrapage à l’étape de construction ! Les compétences administratives sont certes importantes pour remplir le rôle de maire, mais ma plus grande fierté est de nous voir unis et heureux de poursuivre le chemin dans cette dynamique de respect que tout un chacun a la possibilité d’entretenir. »