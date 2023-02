Des robots au futur centre de tri des matières organiques de Frampton

Le futur centre de tri des matières organiques de Frampton sera doté de robots afin de faciliter le travail. Ce projet est en collaboration avec la MRC de Bellechasse et celle de La Nouvelle-Beauce.

Les contrats ont été octroyés à Sparta Manufacturing inc. au coût de 1 995 937,50 $ pour la MRC de La Nouvelle-Beauce et de 1 858 730,25 $ pour Bellechasse, le tout avant taxes. La différence de prix s’explique par de l’équipement supplémentaire à l’installation de Frampton.

« Oui, la collecte des matières organiques dans Bellechasse et en Nouvelle-Beauce, c’est pour bientôt, a exprimé avec enthousiasme M. Yvon Dumont, préfet de la MRC de Bellechasse. On est conscients que notre choix de procédé est très innovant et qu’avec ce côté précurseur vient une certaine part d’imprévus qui peut modifier un peu l’échéancier, mais on est confiants de pouvoir démarrer la collecte à l’automne 2024. »

Rappelons que les deux MRC ont retenu le procédé de la collecte en sacs des résidus alimentaires, assistée d’un système de tri robotisé, et qu’elles ont signé une entente de partenariat pour unir leurs forces dans ce projet.

« En plus de regrouper l’expertise de nos équipes, ce partenariat nous permet de réaliser des économies d’échelle en regroupant nos achats. La prochaine étape sera de finaliser les plans et devis de nos bâtiments pour lancer l’appel d’offres de la construction au plus tard cet été », a précisé M. Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Les citoyens seront tenus au courant du développement du projet au fur à et à mesure de l'avancement.

Les MRC de la province ont jusqu’en 2025 pour mettre en place une collecte des matières organiques sur leur territoire afin de les détourner de l’enfouissement.