Retour des patrouilleurs de stationnement à Saint-Georges

Le conseil de ville de Saint-Georges a passé plusieurs sujets, dont le retour de services de contrôle des infractions en matière de stationnement.

Ce contrat de trois ans de 129 139 $ avec l’entreprise Neptune Security Services inc. débute dès le 1er avril et se termine le 31 mars 2026. Ainsi, les heures de stationnement au centre-ville devront être respectées pour éviter une amende. De plus, il est rappelé que cela concerne également les commerçants et leurs employés qui ne pourront plus passer la journée dans ces places.

Pendant la pandémie, la ville n’avait plus recours à ce service et c’était la Sûreté du Québec qui par temps perdu s’occupait de ce dossier.

Achat d’une surfaceuse électrique

La ville procédera à l’achat d’une surfaceuse électrique de marque Zamboni modèle 552 AC année 2024 pour un montant de 171 330 $ à la compagnie Robert Boileau inc. Il a été décidé de conserver finalement la Zamboni 552 AC 1997 qui est à gaz et sera utilisée pour les glaces extérieures. Le tout sera payé par le surplus accumulé de nouvelle ville.

Nettoyage et resurfaçage de terrains de tennis intérieurs

L’entreprise Jopat inc. procédera au nettoyage et au resurfaçage de quatre terrains de tennis intérieurs au Tennis régional pour le montant de 47 775,11 $. Toutefois, si une couche de peinture n’est pas nécessaire le prix tombera à 39 488,17 $ payable à même le budget de fonctionnement.

Aide financière du ministère des Sports et Loisirs

Dans le cadre du programme du développement du loisir et du sport, la ministre responsable des sports et loisirs donne une aide financière de 9 516 $ pour offrir gratuitement les formations menant u brevet de sauveteur national et moniteur aquatique.

Travaux de réfection

Les élus ont procédé à l’adjudication de contrats pour la réfection des services municipaux dans quatre secteurs de son territoire.

L’entreprise Giroux et Lessard ltée a déposé la plus basse soumission conforme pour la réfection des services municipaux dans la 27e Rue entre le boulevard Dionne et la 8e Avenue. Les travaux sont évalués à 1 326 900 $.

Les services municipaux seront également refaits dans la 129e Rue entre le boulevard Lacroix et la 10e Avenue. L’entreprise R.J. Dutil effectuera ces travaux pour la somme de 824 520 $.

Des travaux de même nature seront réalisés sur la 155e Rue à l’ouest de la 1re Avenue. C’est l’entreprise Construction Abénakis inc. qui a déposé la plus basse soumission conforme au coût de 650 928 $.

D’autre part, l’entreprise R.J. Dutil inc. procédera à la réfection des services municipaux dans la 110e Rue entre la 1re Avenue et la 2e Avenue. Celle-ci a déposé la plus basse soumission conforme pour la somme de 626 844 $.

Prévention pour les inondations

On rappelle à toutes les personnes qui vivent ou qui ont un commerce sur la 1re Avenue de penser à remonter leurs marchandises et affaires du sous-sol en cas de risque d’inondation. En effet, avec le beau temps, le dégel pour arriver rapidement et ainsi la rivière sortir de son nid.

Inscription au camp de jour

Cette année, les inscriptions au camp de jour ont lieu du 3 au 5 mai. En nouveauté, les parents devront inscrire leurs enfants à la semaine.

Séances du conseil

Ville de Saint-Georges informe la population de la modification du calendrier des séances du conseil. Deux séances seront reportées d’une semaine. Ainsi, la séance du 10 juillet a été déplacée au 17 juillet alors que celle du 14 août se tiendra le 21 août.