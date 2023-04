Beauceville crée une commission interne de gouvernance

Une nouvelle commission d’audit interne sur la gouvernance a été créée hier soir, lors de la séance du conseil municipal de la Ville de Beauceville.

Cette commission permanente, qui sera présidée par le conseiller municipal du district 4, Kevin Pomerleau, vise à améliorer les pratiques de gouvernance interne de la ville et la surveillance des différents départements. Elle pourra également émettre des recommandations au conseil pour améliorer les pratiques internes de la ville, ainsi que la qualité et la rigueur de sa gestion.

« Dans le fond, on se dote d’une procédure. On va avoir des gens établis, qui vont se pencher sur des cas qui se doivent être approfondis. C’est une résolution formulée par notre aviseur juridique », a précisé Patrick Mathieu, maire suppléant et maire supplétif.

Les élus ont confirmé que la création de cette commission fait suite au rapport accablant de la Commission municipale du Québec (CMQ), rendu public le 12 décembre 2022, qui a fait état du «manque de diligence», de la «mauvaise gestion » et « des actes répréhensibles » pour accélérer la démarche du projet d’agrandissement du parc industriel commis notamment par le maire, François Veilleux, le directeur de l'urbanisme de l'époque, Richard Longchamps et dans une moindre mesure, le directeur général, Serge Vallée.

Le conseiller Kevin Pomerleau a indiqué que le nouveau mécanisme permettra, notamment, d’obtenir une réponse à la requête qu’il a formulée voilà plusieurs semaines sur les détails de l’entente prise entre la Ville et l’entrepreneur responsable de l’abattage d’arbres sur les terrains du parc industriel qui ont été déboisés sans l’accord du ministère de l’Environnement.

Quelques citoyens étaient présents à cette séance du conseil, notamment, Sylvio Morin, qui a interpellé les élus quant à la création de cette commission. « Je comprends que vous venez de créer une commission de gouvernance interne qui comprend des membres du conseil municipal qui vont observer la gouvernance de la ville. Est-ce qu'il n’y a pas une contradiction? » À cela, le maire suppléant a expliqué que l’objectif est de prendre acte des faits et de rassembler les éléments. « Si ça doit aller plus haut que nous, ça ira plus haut que nous, mais au moins on aura une procédure établie lorsqu’il y a une irrégularité à vérifier. »

Notons que pour toute commission ou comité mis en place par la municipalité, le maire y siège d’office. Notons aussi que la résolution a été adoptée hier soir en l’absence du maire François Veilleux.