Un nouveau logo pour Vallée-Jonction

Alors que la Municipalité de Vallée-Jonction accueillait la Tournée des municipalités de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce ce mardi 4 avril, elle en a profité pour dévoiler son nouveau logo.

« Cette nouvelle image de marque est le résultat d’une grande réflexion. Elle se veut jeune et vivante, rassembleuse et inclusive, elle est tournée vers l’avenir, elle est porteuse d’espoir. Elle représente bien tout que ce que sont les valléens et les valléennes, leur résilience, leur force, leur fierté, leur accueil », a indiqué la municipalité par voie de communiqué de presse.

Comme l’année 2023 marque le 125e anniversaire de la Municipalité, le conseil et toute l’équipe municipale considèrent que ces Fêtes doivent être vues comme une opportunité de se réinventer et le premier geste concret de ce renouveau est de revamper l’image de marque de la municipalité.

Les travaux entourant cette nouvelle image de marque ont débuté, avec le support d’Imago Communication, à l’automne 2022. Ils découlent d’un désir du conseil municipal d’offrir une opportunité de renouveau aux citoyens et citoyennes.

« En effet, les dernières années n’ont pas été de tout repos pour les valléens et les valléennes. Suite aux inondations de 2019, ils ont dû faire face à la démolition d’une soixantaine de maisons et d’immeubles qui se trouvaient principalement dans le centre-ville municipal. Ils se sont ensuite retrouvés confinés durant les années pandémiques et pour couronner le tout, le Ministère des transports (MTQ) a choisi de démolir le pont ferroviaire, un monument qui représentait si bien Vallée-Jonction. »