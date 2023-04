La Ville de Saint-Georges autorise 15,1 M$ de travaux de construction

La Ville de Saint-Georges a annoncé avoir autorisé 96 permis de construction et rénovation au mois de mars dernier. La valeur totale est de 15 198 017 $.

Les demandes étaient nombreuses au mois de mars. Sur les permis autorisés, les plus importants concernent le réaménagement intérieur du supermarché IGA Extra du 8980, boulevard Lacroix. Les travaux de ce projet sont estimés à 3,5 M$. Egalement, les travaux de rénovation intérieure et extérieure seront exécutés au centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption, au 16750, boulevard Lacroix et estimés 1,9 M$.

Sur ce début d'année, la Ville aura autorisé près de 216 permis pour une somme de 22,6 M$, soit 7,1 M$ de moins que la période correspondante l'année passée. Les permis autorisés en 2023, permettront l'ajout de 51 unités de logement.

La Ville de Saint-Georges note des baisse principalement dans le secteur résidentiel ainsi que dans le secteur industriel. En revanche, une hausse des investissements de l'ordre de 3,5 M$ est à souligner dans la catégorie commerciale.