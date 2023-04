Saint-Elzéar: la Municipalité procède à la conversion de 122 luminaires

La Municipalité de Saint-Elzéar a débuté un projet de modernisation de l'éclairage public. Une économie d'énergie d'environ 6 000 $ par année.

En effet, près de 122 luminaires seront convertis au DEL et en plus de ce changement, Saint-Elzéar va également installer un éclairage de 3 000 K, un blanc chaud confortable à l'oeil.

« La technologie DEL représente une solution respectueuse de l’environnement tout en répondant favorablement aux enjeux de visibilité et de sécurité routière. Elle se démarque grâce à la durée de vie des ampoules de 5 fois supérieure à celle des ampoules originales. La certification "ciel noir" des produits sélectionnés assure une réduction maximale de la lumière émise vers le ciel grâce à son éclairage directionnel, limitant également la lumière intrusive dans les résidences », a mentionné Carl Marcoux, maire de la Municipalité.

En plus des économies d'énergies, la Ville espère économiser sur l'entretien pour environ 3 000 $ par an. Cette initiative permet également de diminuer la pollution lumineuse grâce à la certification « ciel noir », des produits sélectionnés. De plus, la municipalité réduira ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 2,5 tonnes équivalent de CO2 sur une période de 25 ans.