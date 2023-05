Sentier polyvalent: Saint-Georges va prolonger le tracé de deux kilomètres

Au cours de l'année 2022, le Service de l’urbanisme et de l’environnement de la Ville de Beauceville a délivré 317 permis de construction, dont la valeur déclarée s'est élevée à 21 010 428 $. Ces approbations se répartissent ainsi: - Rénovations et additions résidentielles mineures: 145 permis - Projets non résidentiels mineurs ...