Saint-Georges adopte plusieurs mouvements d'effectifs pour ses services

C'était la séance ordinaire du conseil à Saint-Georges, ce lundi soir 8 mai. Certains points ont été soulevés, notamment sur les débats entourant la taxation avec le gouvernement du Québec. Il faut d'autant plus noter de nombreux changements d'effectifs, au sein des différents services de la ville.

D'abord, les élus de Saint-Georges ont adopté la nomination de Luc Nadeau à titre de capitaine au Service de la sécurité incendie. Monsieur Nadeau qui fait déjà partie de l'équipe de Saint-Georges se voit promu à ce titre. Il en avait d'ailleurs fait l'annonce sur ses réseaux sociaux personnels, le 6 mai dernier.

Pendant ce temps, le pompier Michel Vachon a vu sa demande de départ à la retraite être approuvée par les conseillers municipaux. C'est ce qui constitue deux changements notables dans l'équipe du Service de la sécurité incendie de Saint-Georges.

De plus, la ville a procédé à l'embauche de Steve Lacroix, pour le poste de préposé à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. Toujours au sein de ce service, il y a également été annoncé l'ajout d'une commis à la bibliothèque, Laurianne Boucher.

Dans un dernier optique, Maude Lebel a été engagé à titre de graphiste et adjointe aux communications pour la Direction générale. Ces changements d'effectifs s'additionnent à l'embauche d'une brigadière scolaire. De plus, on a procédé à l'arrivée 18 animateurs pour le Service des loisirs et de la culture et de 15 animateurs-accompagnateurs.

C'est ce qui résume des points importants de la dernière séance ordinaire à Saint-Georges. La plupart de ces nominations sont déjà en fonction et ont fait l'objet d'une adoption officielle au cours de la séance ordinaire.