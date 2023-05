Un appui de 400 000 $ pour deux projets dans Beauce-Nord

Une somme totale de 390 000 $ sera accordée à la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables et à la MRC de La Nouvelle-Beauce pour deux projets d'infrastructure.

C'est le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce ce matin, par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Les argents proviennent du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

À Saint-Joseph-des-Érables, l'aide de 140 000 $ permettra au Moulin des Fermes de réaménager sécuritairement les sentiers étroits et escarpés donnant accès à la rivière. Le montant servira aussi à améliorer les installations sanitaires, d’eau potable et de traitement des eaux usées qui se trouvent dans le parc. Il est aussi prévu de construire une terrasse couverte annexée au chalet d’accueil, dans laquelle se trouvera une maquette du site historique et quelques présentoirs racontant l’histoire du Moulin des Fermes.

Pour la MRC La Nouvelle-Beauce, une somme de 250 000 $ appuiera l’aménagement d’un stationnement incitatif de 118 places à Sainte-Marie et la construction d’un terminus léger comprenant des commodités pour les usagères et les usagers.

Les initiatives ont été choisies par un comité régional chargé de cette démarche en fonction des priorités de développement de la Chaudière-Appalaches.

« C’est d’abord et avant tout les citoyennes et les citoyens de Beauce-Nord qui bénéficieront de l’amélioration de leur milieu de vie avec cette initiative. D’ailleurs, je remercie sincèrement les promoteurs qui s’investissent corps et âme dans sa mise en œuvre. Leur apport est important pour nous tous et pour le dynamisme de notre région », a signalé le député Provençal avec cette annonce.