Saint-Georges met en avant les métiers des travaux publics

C’est du 21 au 27 mai 2023 que se tiendra la Semaine nationale des travaux publics. Pour l’occasion, des milliers de professionnels en travaux publics au Québec, dont les membres du Service des travaux publics de Ville de Saint-Georges, unissent leurs voix pour parler de leur domaine méconnu, valoriser leurs équipes et promouvoir leurs métiers.

C’est sous le thème de FièrementTP que se déroulera cette semaine. Ce rendez-vous annuel vise à sensibiliser le public sur l’importance des travaux publics dans la vie de tous les jours : planifier, construire, gérer, opérer le cœur des collectivités afin d’en augmenter la qualité de vie des citoyens.

« En cette occasion, Ville de Saint-Georges tient à souligner le travail remarquable du personnel du Service des travaux publics. Les employés du service jouent un rôle essentiel dans notre quotidien en assurant, beau temps, mauvais temps, l’entretien et l’amélioration des équipements, des infrastructures et des routes municipales. Ils ont à cœur la qualité de vie des citoyens et contribuent, par leur engagement, à rendre la ville encore plus agréable et sécuritaire », de souligner le directeur associé Frédéric Veilleux, du Service des travaux publics pour Ville de Saint-Georges.

Pour le maire de Ville de Saint-Georges Claude Morin, cette semaine est plus qu’une occasion de souligner le travail de précieux membres de l’équipe de la Ville mais aussi de rappeler que sans eux, une ville ne peut tout simplement pas fonctionner. « Il ne s’agit que de vivre une problématique d’alimentation en eau ou un bris majeur dans une rue pour demander immédiatement l’intervention de la Ville. Qui vient en aide aux citoyens à ce moment? Le Service des travaux publics. Bravo pour votre travail et bonne semaine des TP. C’est pleinement mérité! », de souligner M. Morin.